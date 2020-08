Da Maestro a Mister: la grande sfida di Pirlo. Giocatori prima dei moduli

NUOVO CORSO JUVE

"Le responsabilità le ho da quando avevo 14 anni". Un salto triplo quello di Andrea Pirlo nel giro di dieci giorni: da fresco mister Under 23 a condottiero della Juve, quella Juve che da giocatore ne ha esaltato le doti di Maestro in campo. Pirlo era già pronto: una presentazione in grande stile per il ritorno nel mondo bianconero con al suo fianco un presidente Agnelli che lo ha coperto di elogi e che di fatto lo aveva già scelto per il futuro. Un futuro che è diventato oggi, subito. C'è da ridare entusiasmo e nuovi stimoli a un gruppo spento nonostante il nono scudetto consecutivo e Pirlo ha risposto presente. Sul campo voleva il pallone a tutti i costi, anche con tre avversari addosso. Non lo spaventa quello che lo aspetta. Le idee non gli mancano. di saggezza calcistica ne ha da vendere. La sfida è iniziata. Pirlo e la chat con Cannavaro: "Mi piace il 4-3-3"

A differenza del suo predecessore Maurizio Sarri, Pirlo non ama legarsi a schemi prefissati e non mette la tattica al primo posto del suo credo. Lo ha fatto capire chiaramente: quello che conta sono i giocatori e la posizione in cui metterli per farli rendere al meglio. "Il sistema di gioco che mi piace? Dipende dai giocatori ma mi piace il 4-3-3 e poi... Tutti avanti con un grande possesso palla", ha detto a Fabio Cannavaro nel corso di una diretta Instagram. Occupazione degli spazi, principi di gioco chiari e... poche parole. Pirlo è sempre stato abituato a far parlare il campo, lo farà anche ora in questo suo nuovissimo ruolo, che fino a qualche anno fa non gli piaceva. Fare l'allenatore non era nei suoi piani. Poi il fascino di Coverciano e Antonio Conte: è stato l'incontro con l'attuale tecnico dell'Inter a dargli la spinta decisiva per passare da Maestro a Mister.

Contratto di due anni con uno stipendio da 1,8 milioni a stagione, Pirlo avrà come vice Roberto Baronio, scelto per l'Under 23, e il match analyst sarà Antonio Gagliardi in arrivo dalla Nazionale. Si parla anche di Alessandro Matri nel suo staff e di un ritorno di Andrea Barzagli. Aveva lasciato la Juve in lacrime con la finale di Champions del 2015, è tornato per riscrivere il finale della sua storia bianconera.