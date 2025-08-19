Logo SportMediaset
Calcio

Pescara, ecco il nuovo sponsor

19 Ago 2025 - 19:15

Dopo l'annuncio delle scorse settimane oggi è stata presentata nel dettaglio la partnership tra Saga, società di gestione dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, e la Delfino Pescara 1936 per tutta la stagione calcistica di serie B 2025-2026. All'evento hanno partecipato il presidente Saga Giorgio Fraccastoro e il presidente della società sportiva, Daniele Sebastiani. Il numero uno di Saga ha spiegato che "parliamo di una partnership più che di una sponsorizzazione vera e propria per due realtà rappresentative dell'Abruzzo. Noi come unico aeroporto d'Abruzzo e il Pescara come società sportiva più rappresentativa della regione. Abbiamo avuto coincidenze positive in stagione con il Pescara che è riuscito a salire in serie B e con l'aeroporto d'Abruzzo che ha scavallato un periodo duro e se riusciremo a superare quota 1 milione di passeggeri dopo che a luglio e agosto abbiamo chiuso con un +40%, passeremo a far parte degli aeroporti medi e passeremo nella nostra serie B, e così potremo dar vita ad una serie di iniziative che annunceremo prossimamente. Il logo dell'Aeroporto d'Abruzzo comparirà sulla manica della maglietta di gioco e sui led dello stadio". Soddisfatto il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che ha sottolineato come "con il presidente della Saga Fraccastoro abbiamo un grande rapporto essendo stato anche nel Pescara qualche stagione fa. Per questo ci eravamo detti che avremmo dovuto fare qualcosa per l'Abruzzo. Spero che l'aeroporto decolli sempre più, e oggi siamo felici perché quando una istituzione come l'aeroporto vuole legare il suo nome al Pescara, per noi è un grande orgoglio. Siamo tornati in una categoria che ci compete e vogliamo fare bene per i nostri tifosi". 

