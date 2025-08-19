Logo SportMediaset
Calcio

Mondiali a 7, Italia dal 20 al 24 agosto a Curitiba

19 Ago 2025 - 18:31

Dal 20 al 24 agosto la Nazionale italiana di calcio a 7 della Confederazione Calcistica Italiana scenderà in campo nel girone eliminatorio sfidando Serbia, Australia e Uruguay. "I mondiali in Brasile - ha dichiarato Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana - rappresentano una tappa fondamentale del nostro percorso iniziato solo sei mesi fa con la rinascita della Confederazione che già conta più di sessantamila atleti impegnati in varie discipline. In questi mesi abbiamo centrato uno degli obiettivi principali che ci eravamo prefissati e cioè la vittoria della Nations League lo scorso Giugno in finale contro la Spagna. Adesso siamo chiamati a confermare le nostre potenzialità anche contro avversari più forti e blasonati. Le prime tre gare del girone saranno fondamentali per approdare ai quarti di finale e testare le nostri reali potenzialità. Siamo molto fiduciosi e sicuramente i ragazzi del tecnico Daniele D'Orto faranno di tutto per tenere alto l'onore della Nazionale italiana". Il 20 e il 21 agosto, dunque, ci saranno le gare dei gironi eliminatori. Tutte le gare della nazionale nell'intera competizione verranno trasmesse dal canale televisivo Sportitalia. L'ultima edizione del campionato del mondo ha visto trionfare i padroni di casa del Messico che il 10 settembre 2023 superarono ai calci di rigore il Brasile dopo che l'incontro era terminato 0-0.

