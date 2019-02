Juve, niente Atletico per Khedira: aritmia atriale, resta a Torino per accertamenti

19/02/2019

"Khedira non è convocato, è rimasto a Torino per accertamenti: seguirà un comunicato specifico della società". Massimiliano Allegri esordisce così nella conferenza stampa della vigilia della sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid e pochi minuti dopo la società bianconera ufficializza i convocati per la gara del Wanda Metropolitano. "Nella lista - si legge sul comunicato - non figurano Douglas Costa, che prosegue nel suo programma di recupero, e Sami Khedira, che è rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico e eventuale trattamento di un’aritmia atriale comparsa nella giornata odierna".