Palermo, Inzaghi: "I nostri tifosi arma in più contro il Venezia"

29 Set 2025 - 21:25
"Gomes e Augello non prenderanno parte all'allenamento di oggi. Per il primo pensiamo siano solo crampi, il secondo ha avuto una piccola distorsione. Saranno valutati entrambi domani. Diakité, invece, è recuperato". Lo ha detto l'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, alla vigilia della gara in programma alle 20.30 al Renzo Barbera contro il Venezia, valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. "Siamo consapevoli dell'importanza della partita, ma la Coppa Italia ha dimostrato che abbiamo 20 titolari - ha proseguito -. Cinque partite sono poche per dare un giudizio sul campionato delle retrocesse. Il Venezia ha mantenuto molti giocatori della Serie A ed ha un allenatore vincente come Stroppa. Per noi sarà un bel test, avremo il grande vantaggio di giocare davanti a 30mila tifosi e questa è la cosa più importante". Per l'allenatore rosanero, ex tecnico del Venezia, quella di domani non sarà una partita come le altre: "Se oggi sono qui è grazie a tutto quello che mi ha dato Venezia nei due anni in cui sono stato su quella panchina. Per 90 minuti sarò avversario di una piazza che mi ha dato tantissimo ed è sempre un piacere incontrare i lagunari. Spero che a maggio si avveri il sogno che ho in testa". 

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:20
Pisa, il presidente Corrado: "Amarezza per episodi arbitrali, ma non alziamo i toni"
21:25
Palermo, Inzaghi: "I nostri tifosi arma in più contro il Venezia"
21:22
Cuesta: "Molto felice, questo Parma ha un grande cuore"
21:20
Genoa, 5' di silenzio e striscione per Gaza: "Ci sono cose che vanno oltre il calcio"
21:13
Torino, Baroni: "Prestazione convincente, doloroso uscire dopo una partita così"