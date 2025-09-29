Genoa, 5' di silenzio e striscione per Gaza: "Ci sono cose che vanno oltre il calcio"

Cinque minuti di silenzio e uno striscione dedicato in Gradinata Nord. I tifosi del Genoa hanno voluto solidarizzare con le proteste per quanto sta accadendo a Gaza durante la sfida di campionato contro la Lazio. I tifosi rossoblù hanno esposto uno striscione: "E se la paura di guardare Gaza vi ha fatto chinare il mento sarà sempre complicità del vostro infame silenzio" a firma Gradinata Nord mentre in un volantino hanno voluto spiegare le ragioni del gesto sottolineando di "non voler politicizzare ma lo stadio" ma anche che "ci sono situazioni che vanno oltre il calcio che toccano nel profondo la coscienza di ciascuno di noi. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a ciò che accade in Palestina. Ed è per questo che oggi abbiamo deciso di restare in silenzio i primi cinque minuti della partita ed esporre uno striscione come segno di solidarietà verso il popolo palestinese e per dire chiaro e forte: stop al genocidio".