Cuesta: "Molto felice, questo Parma ha un grande cuore"

"Sono molto felice, per i giocatori e per i tifosi ma anche per tutte le persone del club che hanno lavorato tantissimo per aiutarci a migliorare. Questo gruppo ha una voglia, una disponibilità e un grande cuore. Mi riempie di felicità veder vivere serate belle come oggi. Il segno del cuore? E' per mia moglie, che ha sofferto con me". Così Carlos Cuesta, tecnico del Parma, a Dazn dopo la vittoria sul Torino, la sua prima in serie A. "Il Torino ha giocato una partita migliore nella prima fase, non siamo stati capaci di costruire come volevamo e metterci nella metà campo avversaria. Inoltre abbiamo faticato nella pressione alta, per poi crescere nella seconda parte di gara. Siamo contenti per quella crescita e soprattutto per il risultato. Oristanio? Sta facendo un percorso individualizzato di preparazione, dopo il suo arrivo: è una soluzione che può aiutarci tanto durante la stagione. Ha giocato per la prima volta dall'inizio. Ha bisogno di tempo", ha concluso.