Torino, Baroni: "Prestazione convincente, doloroso uscire dopo una partita così"

"La prestazione è stata più che convincente: il Parma ha fatto solo due tiri in porta. E' doloroso uscire con un risultato negativo da una partita così. Ma la strada è questa, la squadra oggi ha giocato. Dobbiamo crederci ancora di più e mettere a posto alcune situazioni, in episodi in cui si può fare meglio". Così Marco Baroni, tecnico del Torino, a Dazn, dopo il ko contro il Parma. "Abbiamo giocatori con caratteristiche importanti che però vengono da campionati in cui hanno giocato poco e devono ritrovare la condizione. Ngonge? Ha fatto molto bene, ma così anche Simeone. Oggi la squadra si è comportata bene, andando a pressare e recuperando palloni alti, ma dopo prestazioni così devi trovare ancora di più convinzione in quello che fai. La squadra oggi in termini di pressione, di ricerca di riconquiste alte per togliere l'iniziativa all'avversario, ha fatto bene. Serve più attenzione nella rifinitura", ha aggiunto.