Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Monza, ecco il nuovo cda: Lauren Crampsie presidente, Baldissoni amministratore delegato

29 Set 2025 - 21:10
© Foto da web

© Foto da web

Il Monza comunica che l'assemblea dei soci della società tenutasi oggi ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione del club.

Il nuovo cda è composto da Lauren Crampsie, che è stata nominata Presidente di AC Monza; Mauro Baldissoni; Brandon Gabriel Berger;Kirk Galiani; Rocco Strazzella; Gianluca Iuliano e Fabrizio Ferrara.

Successivamente, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Mauro Baldissoni amministratore delegato.

La medesima Assemblea ha poi nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di: Valeria Conti, Presidente del Collegio Sindacale; Daniela Di Rienzo, Sindaco effettivo; Alessandra Passarelli, Sindaco effettivo; Manuela Patrizi, Sindaco supplente; Giulio Cerquozzi, Sindaco supplente.

Leggi anche

Milan e Monza, l'epopea Berlusconi nel calcio: quasi 40 anni di successi e idee rivoluzionarie

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:45
SRV RULLO MILAN, LA RINASCITA DI ALLEGRI (MUSICATO) 29/9 SRV

La rivoluzione di Allegri: ecco come ha trasformato il Milan

01:53
SRV RULLO VIGILIA ATALANTA-BRUGES 29/9 OK

Verso Atalanta-Bruges, le scelte e le parole di Juric

00:23
DICH JURIC SU EDERSON E LOOKMAN PER SITO 29/9 DICH

Juric lancia Ederson e Lookman: "Non sono ancora al massimo, ma sono pronti"

00:46
DICH CARNESECCHI SU JURIC PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi esalta Juric: "Felici con lui e i suoi nuovi metodi"

00:14
DICH JURIC SU BRUGES PER SITO 29/9 DICH

Juric: "Con il Bruges vogliamo la nostra rivincita"

00:18
DICH CARNESECCHI SU SUO STATO DI FORMA PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi: "Io in forma? Merito del grande ritiro che abbiamo fatto"

02:11
SRV RULLO VIGILIA INTER-SLAVIA PRAGA 29/9 SRV

L'Inter torna in Champions, Chivu: "Voglio una squadra dominante"

01:10
DICH MELLI 29/9 DICH

Melli: "Il Parma con cuesta ha fatto una scommessa importante"

04:03
DICH BENARRIVO 29/9 DICH

Benarrivo: "Nessuna 'provinciale' ha fatto come noi"

01:53
DICH DINO BAGGIO 29/9 DICH

Dino Baggio: "Con i vecchi compagni ci vediamo spesso"

03:16
DICH OSIO 29/9 DICH

Osio: "È"un campionato che ci farà divertire fino alla fine"

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

01:50
SRV RULLO NAPOLI, CONTE SCELTE SBAGLIATE 29/09 SRV

Napoli, il primo stop porta anche le prime polemiche

03:15
DICH NEVIO SCALA 29/9 DICH

Nevio Scala: "Il mio Parma non si può dimenticare"

01:45
SRV RULLO DIMARCO LEADER RITROVATO PRE SLAVIA 29/9 SRV

Dimarco, il leader ritrovato

01:45
SRV RULLO MILAN, LA RINASCITA DI ALLEGRI (MUSICATO) 29/9 SRV

La rivoluzione di Allegri: ecco come ha trasformato il Milan

I più visti di Calcio

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

DICH CONTE PRE MILAN

Conte: "Favorite? Sono solo giochetti. Ci concentriamo sulla partita"

DICH DIMARCO ATTACCO A INZAGHI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 OK

Dimarco 'punge' Inzaghi: "Oggi sono in forma, prima sempre fuori dopo 60'..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:20
Pisa, il presidente Corrado: "Amarezza per episodi arbitrali, ma non alziamo i toni"
21:25
Palermo, Inzaghi: "I nostri tifosi arma in più contro il Venezia"
21:22
Cuesta: "Molto felice, questo Parma ha un grande cuore"
21:20
Genoa, 5' di silenzio e striscione per Gaza: "Ci sono cose che vanno oltre il calcio"
21:13
Torino, Baroni: "Prestazione convincente, doloroso uscire dopo una partita così"