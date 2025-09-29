Monza, ecco il nuovo cda: Lauren Crampsie presidente, Baldissoni amministratore delegato

© Foto da web
Il Monza comunica che l'assemblea dei soci della società tenutasi oggi ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione del club.
Il nuovo cda è composto da Lauren Crampsie, che è stata nominata Presidente di AC Monza; Mauro Baldissoni; Brandon Gabriel Berger;Kirk Galiani; Rocco Strazzella; Gianluca Iuliano e Fabrizio Ferrara.
Successivamente, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Mauro Baldissoni amministratore delegato.
La medesima Assemblea ha poi nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di: Valeria Conti, Presidente del Collegio Sindacale; Daniela Di Rienzo, Sindaco effettivo; Alessandra Passarelli, Sindaco effettivo; Manuela Patrizi, Sindaco supplente; Giulio Cerquozzi, Sindaco supplente.
Commenti (0)