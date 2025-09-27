Del Piero all’Allianz Stadium, tifosi bianconeri in delirio: "Abbiamo bisogno di te"

Proprio nei giorni in cui il suo nome è tornato alla ribalta come possibile futuro presidente bianconero, Alessandro Del Piero è andato allo Stadium per Juventus-Atalanta e la sua presenza sul rettangolo di gioco ha letteralmente scatenato sia i tifosi juventini presenti in tribuna sia quelli che scrivono sui social: “Abbiamo bisogno di te capitano”, “Dategli la targhetta con scritto Presidente”, “Manchi come l’aria”, “Bentornato a casa” sono alcuni dei commenti che hanno invaso il web.