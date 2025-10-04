Tudor: "Siamo la Juve e il pari non basta. Modric? Speriamo domani faccia cag**e"

Quale migliore occasione per andare oltre la 'pareggite' (quattro pari nelle ultime quattro partite, contando anche la Champions League) se non in un big match? Igor Tudor ne parla nella conferenza stampa della vigilia del match di domani sera contro il Milan. "Che gara sarà non lo so, non ho la sfera di cristallo. Squadra di primissimo livello il Milan, grande allenatore, grandi giocatori. Sono in un buon momento. Giochiamo in casa nostra, vogliamo fare una bella gara - ha detto l'allenatore della Juventus - Ci manca la vittoria, ovvio, ma io analizzo le prestazioni e la squadra ha fatto due grandi gare con Atalanta e Villarreal: ha fatto meglio dell'avversario e è mancato poco per vincere. La squadra la vedo bene, anche in crescita. Ma siamo la Juve e il pari non basta". Su Bremer e Thuram: "Vediamo oggi, c'è la rifinitura. Non posso dire niente". Poi scherza sul connazionale Modric: ""Ha fatto la storia del nostro popolo, non nascerà nessun altro come lui. Non ho mai visto nessuno giocare così a 40 anni. Speriamo che domani fa cagare (ride, ndr)".