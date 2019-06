Juve, la maglia pre-gara 2019/20 è ecologica

03/06/2019

La Juve ha presentato la maglia pre-partita per la stagione 2019/20, firmata Adidas. E' stata realizzata con un materiale creato da plastica recuperata negli oceani, in collaborazione con Parley for the Oceans. Presenta un tessuto leggero, con una grafica che evoca il movimento. Il colletto posteriore presenta il messaggio "For the Oceans".