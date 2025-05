Juve incerottata allo spareggio Champions con la Lazio col mercato sullo sfondo

IL CALENDARIO DELLE SQUADRE IN LOTTA PER LA CHAMPIONS

36ª GIORNATA

Atalanta - Roma

Lazio - Juventus

Milan - Bologna



37ª GIORNATA

Fiorentina - Bologna

Inter - Lazio

Juventus - Udinese

Roma - Milan



38ª GIORNATA

Bologna - Genoa

Lazio - Lecce

Torino - Roma

Venezia - Juventus



CHI VA IN CHAMPIONS A PARITÀ DI PUNTI AL QUARTO POSTO A FINE CAMPIONATO?

Con 4 squadre in corsa per due posti lo spauracchio di un arrivo a pari punti è tutt'altro che da non considerare. Il regolamento della Serie A utilizza diversi criteri, in ordine di importanza, per stabilire una volta per tutte la graduatoria finale al fischio finale dell'ultima giornata di campionato:

- Classifica Avulsa (scontri diretti)

- Differenza Reti negli scontri diretti

- Differenza Reti complessiva

- Numero di gol segnati complessivi

- Sorteggio in caso di parità in tutti i quattro criteri precedenti



CORSA CHAMPIONS: LA CLASSIFICA AVULSA DOPO LA 35ª GIORNATA DI SERIE A

Questi gli scontri diretti fino a questo momento tra le squadre impegnate nella corsa alla Champions League.



JUVENTUS

Bologna (2-2, 1-1)

Lazio (1-0, ritorno 11 maggio)

Roma (0-0, 1-1)



BOLOGNA

Juventus (2-2, 1-1)

Lazio (3-0, 5-0)

Roma (3-0, 2-2)



ROMA

Bologna (2-3, 2-2)

Juventus (0-0, 1-1)

Lazio (2-0, 1-1)



LAZIO

Bologna (0-3, 0-5)

Juventus (0-1, ritorno 11 maggio)

Roma (0-2, 1-1)