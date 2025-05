Juventus, elongazione per Cambiaso: salta la Lazio

Proseguono le brutte notizia per Igor Tudor in vista del finale di stagione, che vedrà la Juventus giocarsi l'accesso alla prossima Chamnpions League. Andrea Cambiaso, uscito nel corso del secondo tempo del match contro il Bologna, si è sottoposto agli esami di rito e l'esito non è stato positivo. Come ha comunicato il club, l'esterno bianconero "in seguito al fastidio muscolare avvertito durante la gara di ieri sera, questa mattina è stato sottoposto presso il J | Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Tra circa 7 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero".