Juventus, Bremer prosegue il recupero: finalmente le scarpe da calcio

L'obiettivo di Gleison Bremer è tornare a disposizione della Juventus per il Mondiale per club. Manca ancora poco più di un mese al via della rassegna in Usa e il traguardo per il brasiliano è possibile. Il difensore, fermato a inizio stagione dalla rottura dei legamenti del ginocchio sinistro, prosegue il suo programma di recupero e finalmente è tornato a indossare le scarpe da calcio. Lo ha mostrato lui stesso in un post social, facendosi riprendere anche alle prese con i macchinari necessari per rinforzare la muscolatura dell'arto infortunato.