Maglia Juventus 2025/26: strisce bianconere asimmetriche, colletto retrò e ritorno del rosa

La Juventus cambia look, rimanendo fedele a se stessa ma con diversi tocchi nuovi. Le iconiche strisce bianche e nere per la maglietta Home 2025/26 saranno ovviamente verticali, ma sfumate e soprattutto asimmetriche. Il colore dei dettagli come le strisce dello sponsor tecnico e dei loghi sarà rosa chiaro con la divisa completata da pantaloncini neri con finiture rosa così come i calzettoni. Particolare il colletto disegnato con una ispirazione retrò dalla forma arrotondata.