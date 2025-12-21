Cagliari, Pisacane: "Peccato, in casa abbiamo già perso 4 punti"

Un pari che non va giù, per Fabio Pisacane "Nelle ultime tre gare in casa abbiamo perso quattro punti. Meno bellezza nei momenti chiave . A volte serve un po' di sana furbizia. Nel primo tempo Cagliari sottotono, abbiamo sofferto molto i calci piazzati. Nella ripresa meglio, ma non si possono gettare via due punti così. Peccato. Eravamo in controllo. Paghiamo il fatto che in certi casi siamo troppo ingenui". Una partita raddrizzata anche con i cambi: "Avevamo l'idea di fare una gara d'attacco. Nella ripresa ho buttato dentro Idrissi perchè volevo più freschezza e ho fatto salire Palestra. Bene, ma vincere la partita oggi sarebbe stato importante". Spazio ai 2005. Rodriguez? "Forte, di partita in partita cresce. Kilicsoy? Felice per il ragazzo: il tempo è galantuomo e l'ha premiato". Luperto in panchina e in partenza? "Posso parlare solo della scelta tecnica, del mercato se ne occupa il direttore sportivo".