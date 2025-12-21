Calcio e tennis: Sinner incontra Infantino a Dubai

Calcio e tennis insieme. È l'incontro avvenuto a Doha tra Jannik Sinner e il presidente della Fifa, Gianni Infantino. Il tennista azzurro, che sta proseguendo la preparazione a Dubai in vista dell'inizio della stagione, ha seguito mercoledì scorso la finale di Coppa Intercontinentale tra Psg e Flamengo, vinta ai rigori dai francesi. Nell'occasione, Sinner ha incontrato Infantino, grande appassionato di tennis che cerca di seguire tutti gli incontri del n. 2 al mondo. Inoltre, il presidente della Fifa è stato in passato tifoso di Adriano Panatta. Un legame costante, dunque, con il tennis azzurro. Per Sinner è iniziata la fase finale della preparazione invernale. L'esordio è fissato per sabato 10 gennaio, quando a Seoul disputerà un match di esibizione con Carlos Alcaraz. Jannik si sposterà poi a Melbourne: prima degli Australian Open sarà impegnato nella "Opening Week" con il Million Dollar 1 Point Slam e l'esibizione con Felix Auger-Aliassime.