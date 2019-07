Juve, i convocati per la tournée in Asia: Higuain c'è, Chiellini no

19/07/2019

Tutto pronto per lo " Juventus Summer Tour 2019 Powered by Jeep ", la tournée che vedrà impegnati i bianconeri a Singapore, in Cina e Corea del Sud. Per gli impegni in calendario, mister Sarri ha convocato 27 giocatori . Nell'elenco figurano Szczesny , che si è unito al gruppo, e Higuain, considerato ormai un esubero alla Continassa. Assente invece Chiellini , alle prese con un fastidio al polpaccio sinistro. Restano a Torino per i programmi di recupero anche Perin , Douglas Costa, Khedira, Pjaca e Ramsey .

Del gruppo in partenza per l'Oriente Demiral farà parte soltanto nella prima parte della trasferta. Per problemi burocratici legati al rilascio del visto per l'ingresso in Cina, il difensore turco rientrerà infatti in Italia dopo la gara di Singapore contro il Tottenham. Intanto, dopo i rispettivi impegni nell'Europeo Under 21 e nel Mondiale Under 20, si sono presentati alla Continassa Moise Kean e Luca Pellegrini. I due inizieranno a lavorare al JTC mentre la squadra sarà in Asia in attesa di unirsi al gruppo una volta terminato il tour.