Juve, Higuain torna venerdì: Rabiot invece è un caso

Alla Continassa ormai i lavori procedono spediti verso la ripresa degli allenamenti di gruppo del 18 maggio. Ma ci sono ancora un paio di questioni di risolvere relative ai giocatori rientrati dall'estero. All'appello, infatti, mancano ancora Higuain e Rabiot. Il rientro in Italia del Pipita è atteso per venerdì, mentre il francese resta ancora un caso. Stando a la Stampa, l'ex Psg è contrario al taglio degli stipendi e non starebbe tornato per "protesta".

Una situazione da maneggiare con cura, che pare stia irritando non poco la Juventus e compremettendo il futuro dell'ex Psg a Torino. Non solo per motivi comportamentali, ma anche tecnicici. In questi mesi a Torino, del resto, francese non si è ambientato benissimo e non è mai riuscito a ritagliarsi in campo un posto da protagonista.

Discorso diverso invece per quanto riguarda Higuain. Giustificato da una situazione familiare difficile, il Pipita ha avuto più tempo a disposizione dei compagni per rientrare, ma alla fine ha risposto alla convocazione del club senza fare problemi. Venerdì l'attaccante è atteso a Torino, poi dovrà sottoportsi all'isolamento di due settimane previste dal protocollo prima di aggregarsi al resto del gruppo.