Juve, è emergenza continua: Tudor si gioca il posto Champions facendo la conta dei sopravvissuti

Come se non bastassero i problemi che arrivano dall'infermeria, c'è anche l'ingenuità di Yildiz a complicare i piani bianconeri, visto che l'evitabile rosso rimediato con il Monza lo costringerà a stare fuori al Dall'Ara e nell'altra partita chiave con la Lazio a Roma. Con Vlahovic ancora in dubbio e Koopmeiners out, è probabile che contro la squadra di Italiano ci saranno Nico Gonzalez e Conceiçao alle spalle di Kolo Muani. I dubbi maggiori arrivano da una difesa che ha solo due centrali a disposizione: Veiga e Kalulu. Bremer e Cabal sono fuori da tempo immemore, Gatti è convalescente dopo l'operazione e Kelly non è disponibile. Nella ricerca del possibile terzo componente del reparto arretrato, Tudor ha la possibilità di retrocedere Locatelli o di schierare Cambiaso sul centrosinistra, sfruttando così tre giocatori che possono inserirsi in avanti costringendo gli attaccanti del Bologna a ripiegamenti faticosi (visto che il pressing uomo su uomo è uno dei principi fondamentali dei rossoblù).