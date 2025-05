Juventus: Vlahovic parzialmente in gruppo, Koopmeiners e Gatti ancora a parte

Primo maggio al lavoro per la Juventus, che sta preparando la sfida Champions contro il Bologna in programma domenica sera. Buone notizie per Dusan Vlahovic, uscito anzitempo contro il Parma per un affaticamento muscolare alla coscia destra: l'attaccante serbo, infatti, è tornato a lavorare almeno parzialmente in gruppo, pertanto non è escluso che possa essere a disposizione di Igor Tudor per lo scontro diretto contro i ragazzi di Italiano. Difficile che parti dal 1', ma i suo contributo dovrebbe essere in grado di darlo, anche perché non ci sarà Kenan Yildiz per squalifica.