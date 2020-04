Juve, Dybala torna finalmente ad allenarsi

Due fotografie che significano tanto: Paulo Dybala è tornato finalmente ad allenarsi. Le immagini, postate dall'argentino sul suo profilo instagram, testimoniano come i giorni di malattia (quelli più duri, quelli che più hanno messo ansia e paura) possano considerarsi alle spalle: l'attaccante bianconero, che pochi giorni fa aveva raccontato in una chat con Del Piero di essere ancora in attesa dell'esito del nuovo tampone per verificare la sua negatività al coronavirus, è comunque sorridente, sereno e... fisicamente tirato. La Juve, così come gli altri club di Serie A, potrà tornare al lavoro non prima del 4 maggio e solo dopo aver svolto tutti i test del caso: l'argentino, tuttavia non perde tempo e "corre" per recuperare il tempo perso a causa del maledetto virus.