Juve, De Ligt: "Scudetto? Serve un miracolo. Vlahovic è impressionante"

L'INTERVISTA

Il difensore bianconero al portale olandese Rondo: "Con Ronaldo abbiamo perso 30 gol. Davanti hanno rallentato e ora..."

C'è spazio per tutto nella lunga intervista rilasciata da Matthijs de Ligt al portale olandese Rondo. Il difensore bianconero ha fatto il punto sulla stagione della Juve, le difficoltà di inizio anno e la lenta risalita che, oggi, fa credere possibile anche l'impossibile: "Lo scudetto? A un certo punto ci trovavamo a 14 punti dalla capolista e quindi ce lo siamo un po' tolti dalla testa. Abbiamo detto che dovevamo concentrarci per arrivare alla Champions League e da allora guardiamo partita per partita. Inter, Milan e Napoli hanno continuato a perdere punti e ora siamo solo 7 punti indietro. Dovrebbe accadere un miracolo, ma la situazione sembra già meglio rispetto a 13 partite fa". Getty Images

Ovviamente a contribuire in maniera importante al miglioramento della Juve è stato Dusan Vlahovic: "Abbiamo perso Ronaldo alla fine dell'estate e con il suo addio si perdono 30 gol. Non abbiamo potuto sostituirlo immediatamente con qualcuno come Vlahovic e questo ci è certamente mancato a inizio campionato. Quando ho giocato contro di lui avevo già notato quanto fosse forte e tecnicamente bravo. E ciò che mi ha veramente impressionato è la sua motivazione nel segnare, quasi chiamava i compagni di squadra se non riceveva la palla. Avevo bisogno di un attaccante come lui davanti".

Infine sul suo futuro e le parole del suo agente Raiola, che ne aveva messo in dubbio la permanenza alla Juve: "Ho notato che il club mi sta dando sempre più responsabilità. Ora che Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono spesso infortunati c'è ancora più pressione sulle mie spalle, il che mi piace. Mi accorgo che posso assumere un ruolo importante. Siamo ancora in competizione su tre fronti e mi sto davvero divertendo qui. Ho notato che imparo di più ogni settimana e questo mi piace molto. Quello che ha detto Raiola è già successo tre mesi fa: tante cose possono cambiare in questo tempo. Al momento mi sto concentrando completamente su questa stagione".