Juve, davanti non c'è posto ma Tudor non cambia il sistema di gioco

Tutto si può dire della nuova Juve di Tudor tranne che abbia problemi di mancanza di punte. Ce ne sono ben tre e tutte di buon livello. Il problema però è che l'allenatore bianconero non accetta deroghe al suo sistema di gioco, ormai un marchio di fabbrica: il 3-4-2-1. Al massimo c'è la possibilità di schierare un 1+2 con un trequartista e due attaccanti, ma il concetto resta quello. Ecco perché sembra uno spreco vedere due tra Vlahovic, Openda e David costretti in panchina. Quando vengono messi in campo, poi, capita che vadano a occupare il ruolo di mezze punte sul centrodestra e dall'altra parte, perlomeno il belga e il canadese, perché il serbo, quando gioca, si piazza sempre nel ruolo di primo attaccante.