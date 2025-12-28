Juventus, dopo il filotto di vittorie i buoni propositi di Spalletti per il 2026: più coraggio e qualità nelle scelte

Proprio su questo punto il tecnico della Juventus può e deve ripartire nel 2026 con il buon proposito di regalare più qualità e spettacolo alla manovra bianconera una volta, come sembra, blindata la fase difensiva. Se è vero che a Pisa anche la buona sorte ha giocato la propria parte sulla traversa di Moreo e sul palo di Tramoni, la certezza è che una volta che la Juventus ha provato ad osare qualcosina in più è riuscita a schiacciare l'avversario nella propria metà campo, allargando i propri orizzonti offensivi e liberando lo stesso Yildiz dall'eccessiva attenzione - alias falli - dei difensori di Gilardino. Coraggio nelle scelte, dal tecnico e dalla società che sul mercato dovrà provare a fare quello sforzo in più per colmare qualche lacuna che ormai è sempre più evidente in rosa.