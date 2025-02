Juve con l'elmetto: Gatti e Thuram i guerrieri, Kolo Muani è il leader tecnico

Contro la corazzata Inter, allo Stadium la banda di Thiago Motta è scesa in campo con l'elmetto, lottando senza badare troppo alla forma nel primo tempo e portando a casa una vittoria preziosa in chiave Champions aumentando i giri nella ripresa. Tutto grazie a una prova solida in fase difensiva guidata da un Gatti in versione guerriero e da un Veiga preziosissimo in entrambe le fasi davanti a un super Di Gregorio, tanta fisicità in mediana con un Thuram incontenibile e a un Kolo Muani in attacco capace di alternare sportellate e giocate di fino per creare spazi e fare la differenza nello stretto con la sua qualità. Qualità che a un quarto d'ora dal termine ha fatto saltare il banco e rotto l'equilibrio.