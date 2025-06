Juve, Comolli si presenta: "Vincere sarà la mia ossessione. Tudor nostro allenatore anche dopo il Mondiale. Kolo resta, Vlahovic vediamo"

Il nuovo corso della Juventus parte da Damien Jacques Comolli. Il nuovo direttore generale bianconero si è presentato, in conferenza stampa all'Allianz Stadium, con diversi annunci. Il primo riguarda Igor Tudor che sarà l'allenatore bianconero anche dopo il Mondiale per club. Poi ha confermato un accordo con il Psg per avere Kolo Muani negli Usa e "c'è fiducia per tenerlo con noi anche per la prossima stagione". Su Vlahovic: "Dobbiamo parlare, qualcosa non ha funzionato ma lui è un top player. Voglio capire le sue intenzioni e motivazioni poi deciderò". E c'è anche l'annuncio sul ruolo di Giorgio Chiellini, che sarà "Director of football strategy". La società cercherà un direttore sportivo e un direttore tecnico. E sugli obiettivi: "Vincere sarà la mia ossessione, dovremo provare a farlo in ogni competizione".