Juve, è morto Franzo Grande Stevens

Nato a Napoli nel 1928 e allievo di Alessandro Galante Garrone, Franzo Grande Stevens divenne una delle persone di fiducia di Giovanni Agnelli quando si trasferì a Torino. Docente di diritto penale e civilista di formazione, nel corso della sua carriera ha ricoperto un ruolo di primo piano in alcune delle operazioni più complesse e importanti della finanza italiana: dall'ingresso della Lafico in Fiat, all'equity swap Ifil-Exor del 2005 passando per la delicata gestione della successione tra Agnelli e John Elkann.