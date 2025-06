Marcello Lippi è uno degli allenatori che ha creduto maggiormente in Gennaro Gattuso ai tempi della Nazionale e ora può vedere l'ex centrocampista diventare ct dell'Italia. L'ex tecnico viareggino non si è tirato indietro ha fatto i complimenti al suo ex calciatore in un'intervista rilasciata a La Stampa: "Sono felicissimo per Rino, sono sicuro che farà molto bene".