Juve tra mercato e Mondiale per club: chi torna, chi resta e chi... è un sogno

E' in parte un ritorno anche quello di Gleison Bremer: il centrale, fuori per la lesione al crociato da oltre 200 giorni, ha segnato un prima e un dopo nella turbolenta stagione bianconera. Con lui in campo la squadra allora guidata da Thiago Motta subiva pochissimi gol, senza di lui tutto è cambiato: per tanti motivi, certo, ma di sicuro il brasiliano ex Torino è uno dei top player della Juve e riaverlo a disposizione è un indiscusso rinforzo. Questa settimana ha ripreso gradualmente ad allenarsi in gruppo e si imbarcherà con la squadra per gli Usa. Non sarà utilizzato al Mondiale per club ma proseguirà il suo recupero senza rischi per essere al meglio in vista della prima di campionato contro il Parma. La sua presenza servirà comunque a unire lo spogliatoio e a far valere la sua leadership.