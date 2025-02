Juventus, Thiago Motta: "Nella ripresa energia diversa, difficoltà emotiva in casa"

Terza vittoria consecutiva in campionato, pesante come solo può essere un successo contro l'Inter. Tre punti oltretutto doppiamente importanti, per la propria classifica e per fermare la corsa degli eterni rivali nella contesa scudetto con il Napoli. Dopo un primo tempo sottotono, Thiago Motta ha visto la sua Juve crescere e imporsi, sfruttando l'estro di Kolo Muani e la precisione sotto porta di Conceiçao: "Nel primo tempo abbiamo avuto forse troppo rispetto di un avversario molto forte. Sapevamo che si muovono tanto col pallone, hanno qualità e se non cerchi di metterli in difficoltà non recuperi il pallone. Nella prima frazione di gioco meritava l'Inter, se avessimo continuato così avremmo potuto trovare la vittoria solo con un po' di fortuna e invece io dico sempre che bisogna meritarselo. Nel secondo tempo abbiamo messo un'energia diversa, abbiamo giocato meglio e abbiamo vinto meritatamente".