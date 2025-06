La Juventus cambia la panchina... dello Stadium: Tudor scende a bordocampo

Addio alle classiche panchine in tribuna: i nuovi lavori porteranno giocatori e staff tecnico a bordocampo, come succede ormai in quasi tutti gli altri stadi della Serie A. Un modo per gestire meglio gli spazi con chi accompagna la squadra, ma anche per avvicinarsi fisicamente al cuore pulsante dello stadio: la curva, i cori, l’energia, le emozioni. Si libereranno così diversi posti in tribuna – non un’enormità, ma comunque preziosi – per chi vuole vivere la partita da una posizione privilegiata. Questi posti faranno parte del progetto T100: un’esperienza top, a soli 7,5 metri dal campo, dove la partita si vive davvero in prima fila.