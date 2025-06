Antonello riparte dalla Francia: l'ex Inter è il nuovo dg del Marsiglia

Così invece Antonello, la cui nomina sarà ufficiale dall'1 luglio del 2025: "È un grande onore e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l'Olympique de Marseille - le parole del dirigente che in Francia ritroverà Roberto De Zerbi e Fabrizio Ravanelli, consigliere del club transalpino -. Sono molto felice di lavorare al fianco di Pablo Longoria, Alban Juster e tutto lo staff. Ringrazio sinceramente il proprietario Frank McCourt e il Presidente Longoria per la fiducia che hanno riposto in me. L'OM è un club unico, con una storia, una passione e un'ambizione rare nel calcio europeo. Dedicherò tutte le mie energie al progetto guidato da Pablo Longoria per costruire un futuro luminoso per il club".