Vittorie di Stati Uniti, Arabia Saudita e Costa Rica nella prima giornata della Gold Cup della Concacaf. Gli Usa di Mauricio Pochettino hanno battuto per 5-0 Trinidad e Tobago nonostante l'assenza di quasi tutti i big che militano in Europa e in Italia in particolare. Successo anche per l'Arabia Saudita, paese invitato, per 1-0 su Haiti. Infine il Costa Rica ha superato per 4-3 il Suriname.