Juve, Chiellini torna ad allenarsi col gruppo: "Sensazione bellissima"

A piccoli passi, ma il rientro di Giorgio Chiellini si avvicina sempre di più. Il difensore della Juve, fuori dal 30 agosto per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, è tornato ad allenarsi con il gruppo, seppure solo parzialmente. Sta di fatto che Sarri spera di poterlo riavere a disposizione per fine febbraio- inizio marzo, quando la stagione, compresa quella di Champions League, entrerà nel vivo. Intanto il difensore toscano è stato inserito nella lista Uefa proprio in considerazione del suo imminente recupero. E con un nota "social", Chiellini ha esternato pubblicamente tutta la propria gioia: "In campo con i miei compagni, sensazione bellissima".