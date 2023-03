Juve, Vlahovic ora è un caso: non segna, è nervoso e il mercato chiama

JUVE

L'attaccante non va a bersaglio da un mese e con l'offerta giusta potrebbe lasciare Torino

© Getty Images Dusan Vlahovic sta diventando un "caso" alla Juve. L'attaccante non segna in campionato dalla doppietta rifilata alla Salernitana il 7 febbraio e continua a mostrare un rendimento discontinuo e decisamente al di sotto delle aspettative dei dirigenti bianconeri. Non solo sul piano realizzativo, ma anche su quello del gioco e della cattiveria agonistica. Una situazione che, unita a un certo nervosismo del giocatore, nell'ultimo mese continua ad alimentare dubbi e indiscrezioni sul futuro del serbo a Torino e sulle reali intenzioni del club sul suo conto.

In particolare, vista la situazione, da più parti continuano ad arrivare notizie circa la possibilità di una cessione in estate. Ipotesi che nessuno, al momento, può escludere o confermare. Soprattutto perché il giocatore ha diversi estimatori importanti in Europa e al giusto prezzo la Juve potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Al momento sulle tracce di Vlahovic ci sarebbero soprattutto Bayern Monaco, Manchester United e Tottenham (in passato anche il Real Madrid) e la cifra da mettere sul piatto per sedersi al tavolo delle trattative con la Juve potrebbe aggirarsi intorno a quella sborsata per strappare il giocatore alla Fiorentina. Una sorta di addio quasi indolore, in sostanza. Soprattutto per le casse bianconere.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, invece, resterebbe un vuoto da colmare (magari con Hojlund), ma l'impressione è che alla giusta cifra la Juve potrebbe davvero valutare la possibilità di separarsi da Dusan. Soprattutto dopo una stagione molto travagliata tra infortuni, pochi gol a referto e una crescita troppo lenta sul piano tecnico. Da agosto Vlahovic in Serie A ha segnato otto reti in bianconero. Curiosamente le stesse di Dybala alla Roma. Una coincidenza che riporta tutte le considerazioni alla scelta di "sacrificare" la Joya a parametro zero per puntare tutto sull'ex bomber della Fiorentina.

Una mossa su cui ora forse la Juve non è poi più così convinta. In particolare se da qui a fine stagione il rendimento dell'attaccante serbo dovesse proseguire sugli standard mostrati negli ultimi mesi o se non si dovesse segnalare una svolta del calciatore sul piano dei gol e delle prestazioni. Oltre a segnare, infatti, Dusan da qui a fine stagione dovrà dimostrare di valere veramente la maglia della Juve e di essere l'uomo attorno a cui costruire i progetti futuri dei bianconeri. Anche sotto il profilo tecnico e caratteriale.

LADY VLAHOVIC: "DUSAN VUOLE TENERSI STRETTA LA JUVE'"

Sul momento complicato di Dusan Valhov è intervenuta anche la compagna Carolina Stramare. "È un momento no che probabilmente doveva arrivare - ha spiegato a Tuttosport -. Ha avuto grandi successi a Firenze e poi quando è arrivato alla Juventus si è ritrovato a vivere una realtà nuova, diversa che probabilmente non si aspettava nemmeno lui". "Da un giorno all’altro si è ritrovato a Torino, a giocare per la Juventus. La sua vita è stata stravolta - ha aggiunto -. Ho visto il cambiamento nel giro di pochi giorni. L’hanno prelevato da Firenze e trasportato a Torino con i tifosi della Fiorentina che cercavano di affossarlo". "Ne soffriva già in passato ma lui di stare fuori non ci pensa nemmeno. Vuole sempre dare di più perché lui è serbo, è un duro - ha concluso la modella Miss Italia 2019 -. Lui alla Juventus ci tiene tantissimo. L’ho sempre invidiato sotto tanti aspetti. Gli invidio la sua concentrazione, il suo voler arrivare all’obiettivo sul lavoro. È molto grato di quello che ha conquistato. La Juventus vuole tenersela stretta".