Il Real Madrid piomba su Vlahovic: la Juve chiede 100-120 milioni

DALLA SPAGNA

Indiscrezione di mercato dalla Spagna: l'attaccante bianconero non piace soltanto in Premier League

© Getty Images Clamorosa "bomba" di mercato dalla Spagna su Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta As, l'attaccante della Juventus sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Nel dettaglio, l'indiscrezione sul bomber serbo arriverebbe sulla scia delle voci di un interessamento di un club inglese nella sessione di gennaio. Trattativa che avrebbe acceso i riflettori sul giocatore, attirando anche le attenzioni dei Blancos per la prossima estate. Attenzioni che sarebbero supportate da un serio interesse.

I problemi economici della Juventus e le ultime sanzioni a cui è stata sottoposta dai tribunali sportivi starebbero infatti portando i bianconeri a valutare la necessità di ridurre il monte ingaggi. Proprio in questa direzione, come riporta As, nell'ultimo mercato invernale i dirigenti bianconeri avrebbero negoziato la cessione di Vlahovic con una squadra di vertice della Premier League, presumibilmente lo United, sulla base di una valutazione dell'attaccante tra i 100 e i 120 milioni di euro. Quando le discussioni stavano per concludersi e l'affare doveva essere finalizzato, l'agente del serbo però ha bloccato tutto, rimandando qualsiasi discorso su un eventuale trasferimento.

Frenata che ha avrebbe messo in gioco anche il Real Madrid, molto interessato alla situazione del serbo. Viste le difficoltà per arrivare ad Haaland e Mbappe', sotto contratto con Manchester City e Psg non proprio due squadre che hanno necessità di vendere i loro gioielli, Vlahovic sarebbe infatti l'alternativa individuata da Carlo Ancelotti per puntellare il reparto offensivo. Molto dipenderà anche dal futuro di Benzema, ma quello di Dusan è certamente un profilo seguito con estrema attenzione a Madrid.