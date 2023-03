Commisso punge Vlahovic e la Juve: "A Torino ha fatto solo dieci gol"

© ipp

Rocco Commisso non usa mai giri di parole. Soprattutto quando si tratta di attaccare il sistema e di pungere gli avversari, soprattutto la Juventus. "Cabral e Jovic li abbiamo pagati 15 milioni e 0 euro e ci hanno fatto già 20 gol nelle tre competizioni in cui giochiamo - ha dichiarato il patron della Fiorentina in merito al trasferimento della punta in bianconero -. Vlahovic invece, a Torino, ha fatto 10 gol, di cui 2 su rigore, ed è la metà esatta dei nostri due attaccanti". "L'operazione Cabral-Jovic è stata eccellente per noi, quella di Vlahovic non per la Juventus - ha aggiunto -. E in tutto questo noi abbiamo incassato anche 70 milioni".