Juventus-Hojlund, contatto con gli agenti. Vlahovic può partire

SGUARDO AL FUTURO

La società bianconera pensa al futuro e punta il danese dell'Atalanta in caso di partenza di Vlahovic

La Juventus ha messo Hojlund nel mirino e vanno registrati i primi contatti con gli agenti dell'attaccante dell'Atalanta. Con tutti i condizionali del caso per una situazione dentro e fuori dal campo, la dirigenza bianconera sta studiando nuove strategie di calciomercato e la rivelazione di Gasperini è un profilo che piace molto. L'eventuale mancata qualificazione alla Champions League, infatti, costringerebbe la Juventus a qualche sacrificio importante e l'indiziato numero uno a partire sarebbe Dusan Vlahovic che ha estimatori in tutta Europa.

Anche per questo motivo la Juventus ha sondato il terreno con l'entourage di Hojlund per capire la situazione, valutare la fattibilità dell'operazione ed eventualmente prendersi un vantaggio strategico sulle concorrenti per l'attaccante che non mancano. Dortmund e Arsenal, per esempio, ma non solo.

Fretta non c'è, anche perché prima vanno chiarite tutte le varie situazioni che potrebbero influenzare il futuro della squadra bianconera, ma intanto la dirigenza bianconera ha fatto capire di essere molto interessata a parlarne in una trattativa che comunque non sarà low cost, visto l'investimento fatto la scorsa estate dall'Atalanta per portarlo in Italia dallo Sturm Graz.

Per quanto riguarda Vlahovic, gli agenti del giocatore stanno continuando a raccogliere apprezzamenti soprattutto in Premier League. L'idea della Juventus, che non lo ritiene incedibile, è quello di incassare eventualmente una cifra molto importante e vicina ai 100 milioni.