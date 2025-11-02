Juve, buone notizie per Spalletti: Yildiz è tornato a lavorare con il gruppo

© Getty Images
Il numero 10 bianconero aveva saltato la trasferta di Cremona per un problema al ginocchio.
Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti dall'allenamento della Juve all'antivigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma martedì alle 21 all'Allianz Arena. Kenan Yildiz, che non è stato convocato in via precauzionale per la trasferta di sabato a Cremona - nella prima uscita dell'ex ct azzurro sulla panchina bianconera - a causa di un piccolo problema al ginocchio, si è allenato regolarmente insieme al resto dei compagni e dunque è pronto a tornare a disposizione. Resta in dubbio Lloyd Kelly: il difensore, assente anche lui a Cremona per un affaticamento muscolare, ha svolto un programma personalizzato. Arbitro tedesco all'Allianz: sarà Daniel Siebert a dirigere il confronto valido per la quarta giornata del girone unico di Champions. Assistenti i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto uomo Timo Gerach. Al Var Christian Dingert, Avar lo scozzese Andrew Dallas.