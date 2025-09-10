Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'INTERVISTA

Juve, Bremer dopo il ritorno: "Mi sento un leader, Tudor ci aiuta tanto"

"Giocare al Toro o alla Juve è tutta un'altra cosa: qui hai una partita ogni tre giorni"

10 Set 2025 - 19:49
© Getty Images

© Getty Images

 "Giocare al Toro è una cosa, alla Juve è un'altra: qui hai una partita ogni tre giorni, serve tanta forza fisica e devi fare attenzione a tutti gli aspetti": così il difensore bianconero, Gleison Bremer, spiega le differenze da quando ha cambiato sponda della città della Mole. "Quando mi sono infortunato ero arrabbiato, poi mi sono detto che dovevo guardare il positivo e come uscire meglio da questo infortunio - ha aggiunto al format 'Small Talk', un prodotto di Juventus Creator Lab - e Openda (avversario in quella sfida a Lipsia e oggi compagni alla Juve, ndr) mi ha scritto subito chiedendomi scusa". E sul tecnico Tudor: "Essendo stato un difensore, ci aiuta molto - ha spiegato Bremer - e siamo una bella squadra, abbiamo tutti voglia di imparare: mi piace essere un leader, voglio essere un esempio. Mi piace la presenza, voglio essere un esempio. Siamo un gruppo giovane e voglio aiutare i miei compagni. Gatti, Vlahovic e Locatelli sono anche loro dei leader. Il mister mi ha detto che sono vice capitano, sono orgoglioso di questo traguardo. È una cosa importantissima per me, però cambia poco. Io con la fascia o senza fascia devo lottare su ogni pallone, ogni partita per vincere, perché la Juve ti impone questo".

Infine, due curiosità: "Avrei voluto giocare con Chiellini, ho imparato la mentalità di Bryant e Jordan perché durante il Covid ho guardato tante partite di basket" ha svelato il classe 1997. 

juve
bremer
tudor

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

01:16
DICH VARDY PRESENTAZIONE 10/9 DICH

Vardy: "Ho scelto la Cremonese perché mi ricordava il Leicester"

00:19
MCH VARDY A CREMONA 10/9 MCH

L'entusiasmo di Cremona per Vardy

01:28
DICH BACCAGLIANI SU TATUAGGIO PALERMO (2017) SRV

Morto Baccaglini, il presidente con il Palermo tatuato sul cuore

04:28
INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

01:18
Konè, un valore aggiunto

Konè, un valore aggiunto

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

01:29
Yildiz punta l'Inter

Yildiz punta l'Inter

01:29
Juve-Inter con una novità

Juve-Inter con una novità

01:51
Sucic brucia le tappe

Sucic brucia le tappe

01:48
La Norvegia ne segna 11

La Norvegia ne segna 11

05:35
CLIP BACCAGLINI - UN PRESIDENTE IENA - LE IENE 2017 SRV

Baccaglini, una "Iena" presidente: "Mi tatuo il logo del Palermo"

01:32
Un Pisa al...Cuadrado

Un Pisa al... Cuadrado

01:32
Da Krol a Beukema

Napoli olandese da Krol a Beukema

01:52
Milan: dilemma attacco

Milan: che dilemma l'attacco

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

I più visti di Juventus

Juve, inaugurata la "Hall of Fame": "Un omaggio alle leggende bianconere"

Juve, ecco la terza maglia ispirata ai vigneti del Piemonte: in posa anche Buffon e Barzagli

Juve, nuovi scatti della terza maglia 2025/2026 ispirata alle Langhe

La Juventus inaugura la sua Hall of Fame: "Un omaggio alle leggende"

La Juve si prepara: Koop e Yildiz subito alla Continassa. Zhegrova ci prova, Conceiçao va ko

La RefCam sbarca in Serie A: esordio in Juventus-Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:32
Mondiali 2026: al via prime procedure per vendita biglietti
20:10
La confessione di Mbappé: "Non ho il diritto di fallire"
19:03
Fiorentina-Napoli, 300 i biglietti per il settore ospiti
19:00
Football Manager 26 arriva il 4 novembre
19:00
Lazio: affaticamento per Rovella, in dubbio per il Sassuolo