Juventus, il gran rifiuto di Elkann: no 1,1 miliardi di euro, perché non vuole cedere il club a Tether

Nei giorni scorsi, la società leader nel settore delle criptovalute guidata da Paolo Ardoino ha formalizzato un'offerta ufficiale per acquisire il controllo del club. Questi i dettagli dell'operazione pensati da Tether: valore totale del club circa 1,1 miliardi di euro, di cui circa 700 milioni sarebbero finiti nelle casse della holding degli Agnelli-Elkann per il 65,4% delle azioni. In seguito acquisizione della maggioranza e successiva OPA per il delisting dalla Borsa. E poi, questo ha scritto Ardoino sui social, subito un miliardo in investimenti. La scadenza della proposta era fissata per il 22 dicembre, ma la risposta è arrivata molto prima: un cortese ma fermo "grazie, ma no".