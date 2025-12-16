Genoa, il club condanna gli scontri tra tifosi prima della sfida all'Inter

© italyphotopress
"Il Genoa CFC condanna nella maniera più ferma e senza riserve le manifestazioni di violenza e gli episodi di vandalismo che si sono registrati nelle strade adiacenti lo stadio Ferraris prima della partita di domenica 14 dicembre. Prendiamo le distanze esprimendo massima solidarietà e vicinanza alle Forze dell'Ordine e ai cittadini vittime di danni e disagi a causa di queste azioni deprecabili, che nulla hanno a che vedere con gli ideali del nostro club e con i principi di un sano tifo sportivo".
Così il club rossoblù con una nota sul proprio sito ha commentato quanto accaduto circa un'ora prima del fischio di inizio della gara con l'Inter di domenica scorsa, quando si sono scatenati violenti scontri tra tifosi nella zona antistante la gabbia ospiti a pochi metri dall'ingresso della tribuna. Gli incidenti hanno visto coinvolti centinaia di supporters e causato danni a mezzi e 15 feriti tra gli appartenenti alle forse dell'ordine.