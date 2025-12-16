Serie A, il verdetto del giudice sportivo: 2 turni di stop a Basic, uno per 8 giocatori

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate il centrocampista della Lazio Toma Basic dopo la 15/a giornata di campionato "per avere, al 32' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria". Un turno di stop invece a otto giocatori: si tratta di Heggem (Bologna), Zaccagni (Lazio), Belghali (Hellas Verona), Frese (Hellas Verona), Gaspar (Lecce), Koopmeiners (Juventus), Payero (Cremonese), Thorstvedt (Sassuolo). Per quanto riguarda gli allenatori, una giornata di squalifica a Paolo Zanetti (Hellas Verona) e una a Cesc Fabregas (Como).