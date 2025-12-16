Domani lo United in Champions, Juve Women senza Bonansea

La Juventus Women sta preparando l'ultimo appuntamento della prima fase di Champions League, domani sera le bianconere affronteranno il Manchester United all'Allianz Stadium alle ore 21. La squadra di Massimiliano Canzi, però, ha perso uno dei suoi pezzi pregiati: Barbara Bonansea, infatti, è costretta allo stop a causa di una lesione di grado moderato del bicipite femorale della coscia sinistra La Juve femminile, intanto, ha già strappato il pass qualificazione: a 90 minuti dal termine della prima fase di Champions si trova al quarto posto, ma per mantenere la posizione che varrebbe l'accesso direttamente ai quarti di finale potrebbe anche non bastare una vittoria contro il Manchester United.