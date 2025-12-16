Terry e il rigore sbagliato in finale di Champions: "Ho pensato di buttarmi dal 25° piano"

Terry racconta al Reece Mennie Podcast che, una volta tornati in albergo dopo la finale, era in uno stato confusionale tanto che avrebbe pensato addirittura un gesto estremo: "Ho pensato di buttarmi dal 25° piano dell'hotel. Se ci ripenso, avrei voluto parlare con uno specialista in quel momento. Quando siamo rientrati dopo la partita pensavo: "Perché a me? Ero al 25° piano, non dico che mi sarei buttato...ma in quel momento ti passano per la testa un sacco di cose: saltare è stata una di queste. I miei compagni sono venuti su da me e mi hanno rincuorato. Ma è stato uno di quei momenti in cui ho pensato "e se...?".