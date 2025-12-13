Logo SportMediaset

Ufficiale

Exor, il CdA respinge all'unanimità l'offerta di Tether per l'acquisto della Juve

Elkann: "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"

di Redazione
13 Dic 2025 - 17:18

Exor annuncia che il "proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all'unanimità una proposta non richiesta presentata da Tether Investments per l'acquisizione di tutte le azioni della Juventus Football Club di proprietà di Exor". Exor in una nota "ribadisce le sue precedenti e coerenti dichiarazioni secondo cui non ha alcuna intenzione di vendere alcuna delle sue azioni della Juventus a terzi, inclusa, ma non limitatamente a, Tether con sede in El Salvador". 

"La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, e rimangono pienamente impegnati nei confronti del Club, sostenendo il suo nuovo gruppo dirigente nell'attuazione di una strategia chiara per ottenere risultati eccellenti sia dentro che fuori dal campo", si legge nella nota pubblicata. 

In campo è sceso direttamente anche John Elkann. "La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita", ha detto il presidente di Exor in un video pubblicato sul sito del club bianconero. "Continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardiamo al futuro per costruire una Juve vincente", ha aggiunto.

IL MESSAGGIO DI ELKANN
"La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola, perchè nel corso di un secolo, quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo: la Juve fa parte di una famiglia, molto, molto più grande, la famiglia bianconera, fatta da milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra, e guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori, non sono in vendita".

LA NOTA DI EXOR
"Exor N.V. (“Exor” o la “Società”) annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità la proposta non sollecitata presentata da Tether Investments, S.A. de C.V. (“Tether”) per l’acquisizione tutte le azioni di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o il “Club”) detenute da Exor. Exor ribadisce quanto già dichiarato più volte in precedenza, ovvero che non ha alcuna intenzione di cedere alcuna quota in Juventus a terzi, inclusa, ma non solo, la società salvadoregna Tether. La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, che continuano ad essere pienamente impegnati nei confronti del Club, supportando il nuovo management team nell'attuazione di una chiara strategia volta a ottenere importanti risultati sia sul campo che fuori".

Perché Elkann non vende la Juve: cuore, valutazione e il miliardo da investire

juventus
exor
tether

