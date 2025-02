Juve, arriva il cambio di rotta: nessuno ha il posto assicurato. Da Koopmeiners fino a Thiago Motta

Dopo sei mesi di "carota", alla Continassa sembra arrivato il momento del "bastone" per provare a dare una scossa all'ambiente, dare segnali importanti sul piano tecnico-tattico e blindare il quarto posto, obiettivo minimo stagionale che peserà in maniera decisiva anche sul futuro del tecnico a Torino. Già fuori dalla Champions e dalla Coppa Italia, del resto, Motta ormai ha poco tempo e occasioni per convincere il club a insistere sul suo progetto. Progetto che al momento non sembra in discussione, ma che a giugno, a bocce ferme dopo un bilancio definitivo, potrebbe anche portare a valutazioni diverse e a un cambio di rotta in panchina. Per una società ambiziosa come la Juve, dopo gli ultimi grandi investimenti sul mercato che non hanno reso in campo, la qualificazione Champions potrebbe comunque non bastare per proseguire con Motta alla guida della squadra.