Vlahovic sta chiudendo la storia con la Juve nel modo peggiore: a giugno ci sarà l'addio

Con l'Empoli Vlahovic in pratica non si è mai visto se non per il gol sbagliato a pochi minuti dalla fine e per il primo dei rigori sparato in Curva. L'ennesima prestazione da fantasma che ha fatto stizzire ancora di più un ambiente già poco propenso a concedergli ulteriore fiducia. La vicenda è nota: il contratto scade nel 2026, le parti non hanno fatto mosse per accordarsi, la Juve non ha intenzione di perdere a zero un giocatore che può garantirgli una buona entrata (per quanto svalutato dalle prestazioni degli ultimi anni) e continua a seguire la logica secondo la quale chi non vuole rinnovare finisce automaticamente sul mercato. Questo è quello che succederà all'attaccante a giugno, consentendo alla Juventus di risparmiare la cifra monstre del suo ingaggio (12 milioni netti che Vlahovic ha già fatto intuire di non voler ridiscutere al ribasso).